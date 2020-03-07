عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم السبت 7 مارس 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة:

إﺟﺮاءات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮٍ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺴﻠﺦ

اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻳﺮﻓﺾ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻴﺪان وﻳﺪﻋﻮ ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺜﻮرة

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ﻳﻄﺎﻟﺐﺑﺎﺳﺘﻌﺎدة اﻟﻨﺎدﻳﻴﻦاﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻲ وا ﻣﺮﻳﻜﻲ

ﺗﺠﻤﻴﺪ ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺪﻣﺎت أﺑﻮزﻳﺪ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﻮﺿﻰ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻮﻗﻮد

اﻟﺪﻗﻴﺮ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

اﻟﺼﺤﺔ ﺗﻔﺮض رﺳﻮما ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

السوداني الدولية

الشيوعي يتهم تيارات في قوى الحريّة باختطاف الثورة

إثيوبيا: موقف السودان سيساعد في تقديم حلول مربحة بشأن سدّ النهضة

السوداني الدولية تكشف خبايا وصول سودانيين من الصين إلى الخرطوم

لجنة موحّدة من وفدي الحكومة والجبهة الثورية للحوار مع ممثلي النازحين

75 مليون دولار قرض من البنك الإفريقي للتنمية لمجموعة دال

طوفان وادي برلي يبتلع نمور دار جعل بهدف طارق

إضراب معتمدية اللاجئين بالضعين يدخل يومه الثاني

التيار

النيران تلتهم طفلاً رضيعًا وتشرّد عشرات الأسر بريفي الرهد

وضع 41″ من الجنود المصريين بـ يوناميد في الحجز الصحي

اللجنة التمهيدية لاتحاد الصاغة تعلن رفع الإضراب المقرّر اليوم

شركة الكهرباء تعتذر عن القطوعات

أخبار اليوم

حميدتي رئيساً للآلية العليا لمعالجة الأزمة ومريم الصادق مقرراً.

الصحة : إرسال معينات الحجر الصحي لمعبر اشكيت فى الحدود مع مصر.

(أخبار اليوم) ترصد إجتماعاً إسفيرياً طارئاً لمنظمة جسر العطاء حول تداعيات مرض كورونا.

التعايشي : ملتزمون بتوصيات أصحاب المصلحة من دارفور.

الوطن

حميدتي رئيساً لآلية معالجة الأزمة الإقتصادية

تكوين لجنة تحقيق بشأن اتفاق شركة الفاخر مع “المالية”

الدقير: الشعب السوداني هو الذي قاد التغيير

شداد: أنا ملزم بتنفيذ قرار “كاس”

صيادلة: إنعدام علاج الملاريا “كارثة”

النيل الدولية

حميدتي رئيساً للآلية الاقتصادية العليا ومريم الصادق نائبا

وضع (٤١) جنديا مصريا تحت المتابعة الصحية بنيالا

إتحاد الصاغة يعلن رفع الإضراب

ارسال احتياجات الحجر الصحي لمعبر اشكيت بالولاية الشمالية

مطوك:إجماع بين اهل دارفور للعودة للاقليم

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الحداثة

الصحة بالخرطوم تتجّه لوضع لائحة مالية موحّدة للمحال التجارية

إخضاع 41″ جنديًا مصريًا لفحص احترازي عن كورونا بمطار نيالا

الزراعة تتوقّع إنتاج مليون طن قمح هذا الموسم

نقص الوقود يعيق حصاد الفول في السليم

إيطاليا تجدّد دعمها للتعليم في السودان

بدء المباحثات مع أصحاب المصلحة بمفاوضات جوبا

السوداني

مطالب بتشكيل حكومة أزمة

الحكومة تخاطب السفارات الأجنية لشراء الوقود التجاري

البرهان يتسلّم رسميًا دعوة لزيارة واشنطن خلال الشهر الحالي

الاتحاد الإفريقي يبدأ حملة لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

القيادي في قوى الحرية والتغيير خالد عمر يوسف لـ السوداني : لا إصلاح اقتصادي بدون سلام شامل وعادل

الكهرباء : نقص التوليد وراء قطوعات التيّار ونعتذر للمواطنين

تسمية أميرة عقارب قائمًا بأعمال سفارة السودان بواشنطن

الوساطة: إجماع بين أهل دارفور للعودة لنظام الأقاليم

إثيوبيا: السودان أثبت أنّه صوت العقل بشأن سدّ النهضة

الانتباهة

تحقيقات مع الحاج عطا المنان في تجاوزاتٍ مالية ببنك النيل

الشعبي لشيوعي : القمة الكبيرة بتخنق صاحبها ..تحوطات بالشمالية لمنع دخول كورونا

فكي: على المسؤولين في الحكومة تعزيز الوحدة وإنجاح الشراكة

إثيوبيا: موقف السودان سيساعد في تقديم حلول مربحة بشأن سدّ النهضة

الزراعة: نتوقّع إنتاج مليون طن من القمح

إضراب أطباء بمستشفى كسلا

الدقير: التعيينات يجب أنّ تخضع لمعيار الكفاءة وليس التمكين

الصيحة

الصيحة تكشف تفاصيل جديدة عن اجتماع القصر

الكشف عن معلومات صادمة بشأن سجلات الصادر

الفاو : السودان مهدّد بأزمة غذائية حادة

نيكولا: نقدّم النصح لمجلس الوزراء أحيانًا لا يتقبّلون

إيقاف العمل بمصنع التكامل للأسمنت وفصل عاملين

وكيل الثروة الحيوانية يهدّد موظفين محتجين بالتشريد

قناة الملاعب

حي الوادي نيالا ينتصر على الأهلي شندي بهدف باستاد نيالا

الخرطوم الوطني والأمل عطبرة يتعادلان بهدف لكل باستاد الخرطوم

الهلال العاصمي ينتصر على الرابطة كوستي بخمسة أهداف باستاد الهلال