شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وتقدمت شركة كهرباء السودان القابضة، ومركز التحكم القومي بالاعتذار للمواطنين على خلفية قطوعات التيار الكهربائي، وأكدت في تعميم صحفي أمس ، أن قطوعات التيار الكهربائي، ناتجة عن نقص التوليد في بعض المحطات الحرارية نتيجة لأعطال خارجة عن الإرادة، بالإضافة إلى المحطات المتوقفة للصيانات الوقائية التي يجري العمل فيها، مؤكدة أن الموقف سيتحسن خلال الأيام القليلة القادمة. المادة السابقة القراي: سنطبع (90) مليون كتاب مدرسي وتوزيعها للطلاب مجانا المقالة القادمة مبارزة بالسيوف بين فتاة ورجل (سودانيين) تثير دهشة الأمريكان بسان فرانسسكو

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكهرباء تعتذر للمواطنين على خلفية قطوعات التيار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.