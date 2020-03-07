المؤتمر الشعبي للشيوعي: اللقمة الكبيرة بتخنق صاحبها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اتهم قيادي اسلامي في المؤتمر الشعبي الحزب الشيوعي بتخريب العلاقات الخارجية ووصف حكومة حمدوك بالفشل مطالبا بالشراكة مع حزبه .

أقرّ الأمين العام للمؤتمر الشعبي بشير آدم رحمة، بأنّ فصل أحد أعضاء الحزب بشأن زيارة إسرائيل إجراء خطأ ولابد من تصحيحه.

وأعلن بشير في تصريحاتٍ نشرتها جريدة الانتباهة عن تشكيل لجنة للتحقيق في الأمر.

وقال لا يمكن أنّ نحاكم شخصًا قبل أنّ نسمع منه لذلك سننتظره حتى يعود.

وأضاف أنّ هناك جهات لديها غرض تعمل على تهويل الزيارة، لجهة أنّ الشعبي لديه رأي في لقاء البرهان ونتنياهو.

وجزم بشير بأنّ المعاملة في المعتقلات الآن أفضل من عهد حكومة البشير.

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وقال إنّ المعتقلين من قيادات الحزب يسمح لهم بجلب الأكل من منازلهم ويزورهم الطبيب الخاص.

وأضاف” هذا الأمر جديد لم يكن متاحًا في عهد حكومة البشير”.

وقال بشير إنّ حكومة حمدوك فاشلة، بسبب تشاكس الشركاء واستعجال العلمانيين، إضافة إلى تخريب العلاقات مع دول حاضنة وداعمة”السعودية والإمارات”.

وطلب بشير من الحزب الشيوعي عدم الانفراد بالسلطة.

وقال للشيوعي” اللقمة الكبيرة بتخنق صاحبها”.

وأضاف” إذا اختنقتم أخشى عليكم من مصير ما تم في بعض الدول الأخرى”.

وتحدى بشير اليسار بإقصائهم، وقال” إذا أرادوا إقصاءنا بالقانون يبقى مافي حرية ولا عدالة ولا سلام وإذا أرادوا إقصاءنا عبر صناديق الانتخابات عليهم أنّ يقولوا للشعب”ديل كيزان شياطين”.