فوضى الاسمنت ستبتلعكم ما لم تحسموها

خاص الخليج 365:

استغرب الناس جدا من التصاعد الكبير والمخيف فى اسعار الاسمنت وهو امر غير متوقع ولا مبرر ولم يستطيعوا فهمه فى سياق الغلاء الفاحش الذى عم البلد اذ ان الاسمنت كان نسيج وحده فالخبر المنقول عن شركة اسمنت عطبرة اصاب الناس بالحيرة والذهول ، ولنقرأ الخبر ادناه :

أكد مصنع أسمنت عطبرة عدم زيادته سعر الطن ، مؤكداً أن السعر لم يتأثر بارتفاع قيمة الدولار وظل سعره سبعة آلاف جنيه فقط للطن .

وقال نائب الرئيس التنفيذي لأسمنت عطبرة إحسان عبد الجبار أن التجار استغلوا قلة المعروض من الاسمنت استغلالا بشعاً ورفعوا الاسعار إلى 17 ألف جنيه للطن مطالبا الدولة بالتدخل للمحافظة على أسعار الاسمنت ، مشيرا الى ان مصانع الاسمنت عانت من مشاكل تتعلق بالصيانة كمصنعي بربر والتكامل الذي يعاني من مشاكل موظفين في طريقها للحل، مؤكداً أن المصنع لا يعاني من أي مشاكل وأن معدل إنتاجه كما في السابق هو 3500 طن يوميا ، وقال إحسان لـ (السوداني) أن سعر الطن بالمصنع سبعة آلاف جنيه ويصل مع الرسوم والضرائب إلى 9900 جنيه .

الخبر ننقله بالواسطة عن صحيفة السودانى وهو يدعونا الى الحيرة فى هذه الحكومة التى تعجز عن حسم هذه الفوضى الغير مبررة ولا مقبولة ، ولابد ان تقوم الجهات المختصة بدورها المنوط بها على اكمل وجه وتحسم هؤلاء التجار الجشعين الذين لايراعون فى اهلهم وبلدهم إلا ولا ذمة ، ويلزم على المسؤولين العمل بشكل حاسم وحازم لمنع هذه الفوضى الضاربة بأطنابها فى سوق الأسمنت قبل ان تبتلع الجميع وتقضى عليهم .