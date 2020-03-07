دمشق تربح لقاء بوتين اردوغان.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365

فى غمرة الحرب التى تجرى وقائعها فى الشمال السورى وبعد التقدم الكبير للقوات الحكومية وحلفائها على الأرض انعقدت القمة الروسية التركية في موسكو وجاءت مخرجاتها لصالح الرئيس بشار الاسد الذى فرض واقعا جديدا على الأرض اقرته الاتفاقية الجديدة التى عرفت بإسم البروتوكول الملحق باتفاق سوتشى ، ومن المعروف ان الجيش السورى فرض بالنار سيطرته على عشرات القرى وتم تأمين الطريق الدولى ام فايف بالكامل واخرج منه الارهابيون هذا اولا .

والنقطة المهمة الثانية فى الاتفاق الذى جرى توقيعه فى موسكو هى إنشاء ممر آمن بطول 12 كم في الطريق الدولى ام 4 يتم تسيير دوريات روسية تركية مشتركة تمتد 6 كيلو متر جنوب الطريق واخرى شماله وهذا يعنى ان الارهابيين الذين كانوا يتسللون الى هذا الطريق لم يعد بامكانهم فعل شيئ وتهديد الاستقرار فى تلك المنطقة وهذا مكسب لسوريا لاشك فى ذلك

النقطة الثالثة كانت الاتفاق على وقف إطلاق النار بدءاً من منتصف ليلة الجمعة مما يعنى افساح المجال للجيش السورى وحلفائه لترتيب اوضاعهم وتثبيت سيطرتهم على المناطق التى تم دحر الارهابيين منها مما يسمح بمزيد من التجهيز والاعداد للمرحلة القادمة سواء بالاقدام مجددا على محاولة تحرير ادلب أو على الجبهة الاخرى شرق الفرات .

وأهم المخرجات التى تصب فى مصلحة سوريا وتدعمها فى حربها على الارهاب ماتم الاتفاق عليه فى موسكو بين الرئيسين الروسى والتركى من تصفية كل المجموعات الإرهابية في إدلب المدرجة على لائحة مجلس الأمن الدولي وهذا يعنى بالضرورة المجاميع الارهابية التى تحارب الجيش السورى وتحظى بدعم وتأييد وحماية انقرة وتشكل جبهة النصرة المثال الابرز وهذا معناه ان تركيا ستجد نفسها ملزمة بتصفية جبهة النصرة أو على الاقل لن يكون عندها مسوغ شرعى أو قانونى للاعتراض على شن الحرب على هذه التنظيمات الارهابية سواء قامت بها سوريا أو روسيا أو أى جهة ، ومن الواضح ان هذا فى حد ذاته انتصار لسوريا .

عليه يصح القول ان مخرجات لقاء الرئيسين فى موسكو تصب فى مصلحة سوريا وتدعم جهودها للحرب على الارهاب وان اردوغان وافق عليها اضطرارا لا اختيارا