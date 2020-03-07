اكذوبة الدعم السعودي الاماراتي

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

لايمر يوم إلا وتتكشف بعض الخفايا عن العلاقة السودانية السعودية ويعرف الناس ان هذا الكلام الذى يحرص البعض على ترديده عن الدعم السعودى الكبير للسودان ليس إلا هروبا من الحقيقة وتغطية على عكسها تماما وخوفا من ان يعرف الناس بالضبط ما هى الحقيقة .

كثيرون هم الذين يصرون على ادعاء وقوف الرياض الكبير مع الخرطوم ومساعدتها لها فى كل الاوقات لكنهم غافلون أو متغافلون عن حقيقة واضحة يسعون الى اخفائها وهى ماصرح به السيد وزير المالية الدكتور ابراهيم البدوى قبل أيام بقوله ان اشقاءنا فى السعودية والامارات تلكأوا فى الوفاء بالتزامهم تقديم منحة مالية اعلنوا عنها من قبل ، ويقول السيد الوزير أنهم لم يلتزموا بما قطعوه على انفسهم وتاخروا فى سداد المبلغ على الرغم من الوضع الحرج الذى تمر به بلادنا ، ويومها تحرك البعض وحاولوا الرد على السيد وزير المالية وتحدثوا عن الدعم السعودى الكبير والمتواصل للسودان لكنه لم يكن كلاما علميا وانى له ان يرد على الارقام الواضحة فى كلام السيد الوزير وهو مجرد حديث انشائى لاشخاص يرغبون فقط فى الحديث ايجابا عن السعودية والدفاع عنها لكنه كلام لن يستقيم .

وبعد حديث السيد وزير المالية عن تلكؤ السعودية والامارات فى الوفاء بالتزاماتهما تجاه السودان ، بعد هذا البيان الذى جاء بالارقام هاهو عضو مجلس السيادة البروفيسور صديق تاور يتحدث من كاوقلى وايضا بالارقام لكنه يقول كلاما سيحرج انصار السعودية والامارات وهو كلام صريح جدا ويفيد ان أى حديث عن دعم سعودى اماراتى مميز للسودان ليس إلا كذبة كبرى وقريبا سيكتشفها الناس ويعرفون ان السعودية والامارات تقدمان اقل من 10% من الذى يتم الحديث عنه مما يعنى ان حتى هذا الذى نسمع عنه من الدعم السعودى الاماراتى هو مضخم جدا ومنفوخ اذ ان الدعم الحقيقى ليس إلا عشر المتداول المكشوف للناس ، وعليه فان أى حديث عن دعم سعودى اماراتى لايعدو ان يكون اكذوبة كبرى .