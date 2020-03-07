مدرب المريخ : كل الاندية تلعب معنا كأننا ليفربول

الخليج 365 : قال مدرب المريخ امين المسلمي ان المريخ يواجه اندية تلعب معه بتحدي خاص كأنه ليفربول مشيرا الى ان ذلك يعطي المواجهة تحدي نكهة خاصة ووعد بتصحيح الاخطاء قبل لقاء المريخ في الدوري.

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