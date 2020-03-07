أشعلت نجمة السوشيال ميديا السودانية آلاء المبارك “لوشي” مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في عرض أزياء لم يكشف ناشرو الفيديو عبر منصات مواقع التواصل المختلفة عن مكانه.
وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد أظهر الفيديو المتداول على نطاق واسع حسناء الإعلام السوداني وهي ترتدي في العرض ثوب سوداني أنيق عكست به لوشي صورة جميلة عن الثوب السوداني والسيدة السودانية.
رواد مواقع إنبهروا بالطريقة التي ظهرت بها لوشي في العرض حيث أكدوا أن خطواتها في الاستعراض قد تحسدها عليها أشهر عارضات الأزياء في العالم.
وعبر العديد من المعلقين عن إعجابهم بالقوام الجميل لنجمة قناة سودانية 24 والتي استعرضت الثوب على أنغام أغنية (الهاي هاي أنا عيني باردة يا سمحة قبلي جاي أنا عيني باردة).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الحسناء “لوشي” تتحول لعارضة أزياء وتلهب مواقع التواصل بقوامها الجميل (الهاي هاي أنا عيني باردة يا سمحة قبلي جاي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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