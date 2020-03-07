معاشيو الشرطة يطلقون حملة “حنبنيهو”

التاريخ: 07-مارس-2020
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أعلنت مبادرة (معاشيو الشرطة..حنبنيهو) عن دعمها اللامحدود للحكومة ووضع كل تجاربها وخبرتها الشرطية والأمنية في خدمة أهداف الحكومة خصوصاً ما يلي ضبط الأسواق والسلع الإستراتيجية.
وقال عُضو المبادرة نقيب شرطة معاش عمر عثمان : إنه من الواجب أن نفرض وجودنا علي متخذي القرار نحن لا نتسول دور لكن هذا حقنا كمواطنيين سودانيين نمتلك خبرات نوعية أعتقد أن البلاد في حاجة ماسة لها.
مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاءت فكرة المبادرة للخروج بالمعاشيين من ضيق قضايا الشرطة إلى رحابة قضايا الوطن.
وأضاف: تنازل عدد من معاشيو الشرطة عن معاشاتهم بعضهم تناول عن معاش ٦ أشهر، فيما تنازل آخرون عن معاش سنة كاملة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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