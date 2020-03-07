الدقير: الشعب السوداني انتزع الحكم من الطغاة

أكد رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر يوسف الدقير “الجمعة” أن الشعب السوداني هو الذي قاد التغيير واستطاع أن ينتزع الحكم من الطغاة، مقدما الأرواح والمهج جسرا للعبور من أجل الوصول للحرية والديمقراطية.

وقال خلال مخاطبته اللقاء السياسي لفعاليات محلية الدندر إنه لابد من عمليات تقييم لأعمال المرحلة الانتقالية بغية التقويم وتحقيق الحرية والسلام والعدالة.

وأشار إلى أهمية دور قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة وكل الشركاء في حراسة مكتسبات الثورة خاصة وأن التغيير سيمر بمراحل وتحديات.

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و دعا الدقير إلى ضرورة توحيد الإرادة الجماعية من أجل مجابهة التحديات الأساسية المتمثلة في (السلام – الأزمة الاقتصادية – العدالة – التمكين).

وشدد على ضرورة تحريك الموارد الداخلية ومعالجة سياسات الصادر والاهتمام بالذهب ومكافحة التهريب لتحسين الوضع الاقتصادي ومعالجة الخلل لمواصلة النهوض اقتصاديا وذلك بتحويل الإنتاج من استهلاكي إلى انتاجي تنموي وأن يكون للدوله دور واضح في عملية الإنتاج لإعادة التوازن في المعادلة الاجتماعية.

وطالب بإزالة التمكين بالولايات وأن تخضع كافة التعيينات لمعيار الكفاءة وليس التمكين.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )