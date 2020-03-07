قرض بـ 75 مليون دولار من البنك الإفريقي لـ” دال”

وقعت مجموعة دال الغذائية مع البنك الإفريقي للتنمية على اتفاقية قرض بمبلغ 75 مليون دولار بالخرطوم . ووقع عن الشركة رئيس مجموعة شركات “دال” أسامة داؤد عبد اللطيف، وعن البنك نائب الرئيس جنيفر بلانك.

ويعتبر هذا أول قرض طويل الأمد، يخصص للزراعة والتصنيع الحيواني ويساهم في دعم التوسع في عمليات الزراعة والأغذية المتكاملة للشركة عموديا.

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وبحسب صحيفة السوداني الإلكترونية ، يذكر أن البنك الإفريقي للتنمية وافق على أول استثمار له في القطاع الخاص السوداني بقرض متعدد العملات يعادل 75 مليون دولار أمريكي لمجموعة دال التي تعد واحدة من أكبر مجموعات أعمال الأغذية والزراعة بالسودان في منتصف ديسمبر من العام 2018م. وبدأت مرحلة الخطوات التنفيذية له في العام 2020م من خلال التوقيع.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )