الزمالك يطيح بحامل لقب ابطال إفريقيا

الخليج 365 : اطاح الزمالك المصري بحامل لقب ابطال افريقيا وصعد لنصف نهائي الابطال عقب الخسارة منه بهدف وكان لقاء الذهاب قد انتهي لصالح الزمالك بثلاثة اهداف لهدف.

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