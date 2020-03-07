تعرف علي التفاصيل .. لاعب المريخ الغاني يتعرض لاكبر (مقلب) من سوداكال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تعرض محترف المريخ الغاني الجنسية ريشموند لمقلب من رئيس نادى المريخ آدم سوداكال وذلك بعدم الرد على مكالمته حسب ما علمت (سودانا فوق ) بعد أن كان قد وعده بتسليم كامل مستحقاته يوم أمس الجمعة.. واستغرب لاعب المريخ من الطريقة التي يتعامل بها رئيس لنادي كبيروكان ريشموند تلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس المريخ، آدم سوداكال، الذي أثناه عن موقفه الرافض للعب، وأكد له أنه سوف يتسلم مستحقاته المالية المتأخرة امس الجمعة.

ووافق ريشموند على طلب رئيس المريخ، لكنه اشترط أنه حال لم يتسلم المستحقات المالية المتأخرة، لن يلعب المباراة التالية.