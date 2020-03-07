مريخ لوزان مالو فتران؟!.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*في ملعبه ووسط جمهوره فشل المريخ في التغلُّب على ملوك الشمال، فشل حتى في هز الشباك!!
*انشغل المريخاب بــ(وهمة لوزان) فانضربوا في أم درمان.
*خسر المريخ نقطتين غاليتين واتسع الفارق بينه والهلال لثلاث.
*حظوظ المريخ في اللقب تضاءلت والخوف أن يفقد حتى مركزه المُحبّب في الوصيف .
*هلال الرمال واصل حصد النقاط وبات قريباً من المركز الثاني .
*المريخ في فتيل والشواهد تقول إنّ التبلدي سيُرافق سيد البلد للأبطال فيما يمثل المريخ في الكونفدرالية .
*لست مع الذين يظنون أن (مريــخ المكاتب) سيذهب إلى لوزان شاكياً ملوك الشمال!!
*حكم المباراة (عبد العزيز جعفر) لم يُقصِّر مع المريخ، طرد لاعباً من الملوك وتغاضى عن المُخالفات الحمراء كَافّة، منها ركلة جزاء، فماذا يفعل أكثر من ذلك؟!
*صحيح الحكم لم يمنح المريخ ركلة الجزاء (المُعتادة)، لكن ذلك ليس شرطاً في كل مباراة!!
*لاعبو المريخ لم يدخلوا منطقة جزاء الملوك فكيف يمنحهم الحكم ركلة جزاء؟!
*عموماً نقول، رغم التحكيم، المريخ في فتيل!!
*نجح اجتماع د. برقو بحمدوك في إزالة سوء التفاهم حول لجنة تأهيل الإستادات التي يترأسها حميدتي .
*السلطان أوضح لحمدوك أنّ اللجنة مُختصة بتأهيل الإستادات وأنها جاءت بطلبٍ من الاتحاد العام وبذات التشكيل الذي صدر بها دون تجاوز للوزارة .
*حمدوك علم من برقو أن اللجنة مختصة بتأهيل الإستادات، وأن عبارة (تطوير الرياضة) خطأ في الصياغة ليس إلا .
*موفد شداد (برقو)، أبدى احترام الاتحاد العام للوزارة، في ذات الوقت الذي أبدى فيه عتابه للوزيرة التي بادرت بالاعتراض والشكوى احتجاجاً على مسائل شكلية .
*عموماً نجح الاجتماع في إزالة اللَّبس، وباتت أسرة كرة القدم السودانية في انتظار قرار فك تجميد اللجنة بعد حذف عبارة (تطوير الرياضة) والاكتفاء بالمهمة الأساسية (تأهيل الإستادات)!!
*(15) إستاداً بانتظار التأهيل، فَضْلاً عن الاستادات الرئيسية الثلاثة (خرطوم، هلال، مريخ).
*موردة العليفون أوقفت لاعبها علاء الدين بابكر (البلدوزر) لمدة عام بعد تعرُّضه بالضرب لحكم مباراة فريقه ضد المريخ .
*الموردة لم تَكتفِ بإيقاف اللاعب، بل أصدرت بيان استهجان ضد اللاعب الذي بلغ من العمر عتياً ولم يرعوِ!!
*سلوك مجلس الموردة يستحق الاحتفاء وفيه درس لنادٍ كبييير لا يجرؤ على اتّخاذ موقف مماثل للاعب، أجمع الكل أنه الأسوأ سلوكاً بالممتاز!!
*لاعب لا نحتاج لإيراد اسمه يكفي أن تقول الأسوأ سلوكاً في تاريخ الممتاز حتى يتعرّف عليه الكل!
كبسولات
*حكم مباراة المريخ والملوك هو الأسوأ في الدورة الثانية.
*انحياز الحكم السافر للمريخ يُرشِّحه لتولي رئاسة رابطة مشجعي المريخ بجدارة وبلا منافسة!!
كلام سياسة
*وزير الماليه طلب من مجلسي السيادة والوزراء تشكيل لجنة تحقيق حول شركة “الفاخر” .
*طلب وزير المالية، أكد أنه في السليم، وألمح إلى أن الحملة الإعلامية ضده ربما مُموّلة من مافيا المُصدِّرين والمُهرِّبين .
*”الفاخر” تشتري الذهب من عمارة الذهب بالخرطوم وتُصدِّره وتأتي بالقمح والوقود، المُشكلة وين؟! لا سيما وأن تصدير الذهب مفتوحٌ لمن أراد .
*تصدير الذهب على المكشوف لا يتضرّر منه إلا المهربين والفلول الذين يهمهم استمرار صفوف الرغيف والوقود!!
*أي محاولة لفك الاختناق وإزالة الصفوف لا ترضي إخوان الشياطين الذين روّجوا أمس لأكذوبة سحب العملات الكبيرة (100 – 200 – 500) من التداوُل قاصدين إعادة أزمة السيولة.
*(وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ).
*ندوسو، دُوس.
كانت هذه تفاصيل خبر مريخ لوزان مالو فتران؟!.. بقلم معتصم محمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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