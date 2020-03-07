الكونغرس الأمريكي يكشف عن عيوب جوهرية وخطيرة في طائرة بوينغ “ماكس737”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعتبرت لجنة النقل في الكونغرس الأمريكي أن طائرة بوينغ “ماكس737” الممنوعة من التحليق منذ نحو عام، تشوبها “عيوب جوهرية وخطيرة”.

وقالت اللجنة في تقريرها الأولي الذي جرى الكشف عنه أمس الجمعة، إن وجود “عدة أخطاء على صعيد التصميم التقني أو أخطاء على صعيد الترخيص كانت إدارة الطيران الفدرالية صنفتها مطابقة، يدل على الحاجة الملحة إلى إصلاحات تشريعية وتنظيمية”.

وأضافت أن: “تطوير طائرة تجارية مطابقة لأنظمة إدارة الطيران الفدرالي ولكنها تعاني من عيوب جوهرية وخطيرة يلقي الضوء على أن نظام مراقبة الطيران بحاجة ماسة إلى تغييرات”.

وكشف مجلس النواب الأمريكي هذه الخلاصات قبل أيام قليلة من الذكرى الأولى لمأساة تحطم طائرة من هذا الطراز تابعة للخطوط الجوية الأثيوبية، في 10 مارس الماضي، والتي أسفرت عن مقتل 157 شخصا.

ووقعت تلك المأساة بعد مرور أقل من 5 أشهر على تحطم طائرة إندونيسية من نفس الطراز تعود لشركة “ليون اير”، وأسفرت عن مقتل 189 شخصا. وجرى التشكيك حينها بشكل أساسي في نظام تعزيز خصائص المناورة.

وتعمل بوينغ حاليا على سد الثغرات في نظام تعزيز خصائص المناورة. ولكن ظهرت مشاكل أخرى، أبرزها الخلل في برنامج يفترض به التحقق من حسن سير ذاك النظام عند تشغيل الطائرة.

RT