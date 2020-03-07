مصرع وإصابة عدد من الاشخاص في حادث مؤلم بالجزيرة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لقى شخص مصرعه واصيب اخرون بجروح متفاوتة في حادث سير بين حافلة “شريحة” وعربة نصف نقل بولاية الجزيرة .

ووقع الحادث بالطريق السفري “الخرطوم ودمدني” بالقرب من منطقة “النوبة” بولاية الجزيرة ،أسفر عن وفاة سائق الحافلة ، وإصابة اثنين معه، وتعرض سائق العربة الأخرى وإثنين ومساعده إلى إصابات متفاوتة . المادة السابقة لهذا السبب…رفضت إنصاف مدني السفر لـ(تركيا) المقالة القادمة تفكيك أوكار الاحتكار..!!.. بقلم الطاهر ساتي

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