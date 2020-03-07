تفاصيل جديدة في قضية احد منسوبي الحرس الجمهوري….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قررت محكمة جنايات ابتدائية تحديد موعد اعلان الحكم على أحد منسوبي الحرس الجمهوري بتهمة النهب.

وحَدّدَ قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال مصعب عبد الله يوم 17 مارس الحالي موعداً للنطق بالحكم في القضية.

وتفصيلا فإنّ مُواطناً دفع بعريضة جنائية لدى قسم شرطة الخرطوم شمال، يُفيد فيها بأنّ المُتّهم اعترض طريقه قُرب فندق ريجينسي وسط الخرطوم، ونهب هاتفه الخَاص، وأوقفت الشرطة المُتّهم، وكشفت عن أنّه نظاميٌّ يتبع للحرس الجمهوري. المادة السابقة الفنانة ميادة قمر الدين تكشف أسباب عودتها المباغتة من تركيا.! المقالة القادمة لهذا السبب…رفضت إنصاف مدني السفر لـ(تركيا)

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