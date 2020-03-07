الفنانة ميادة قمر الدين تكشف أسباب عودتها المباغتة من تركيا.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
كشفت الفنانة ميادة قمر الدين عن أسباب مغادرتها تركيا وعودتها للسودان بأنه نسبة لفراغها من تسجيل حلقاتها في البرنامج واللحاق بارتباطاتها الفنية في السودان،وهو ما أوضحته ميادة قمر الدين لـ(كوكتيل):(لقد عدت للسودان بعد أن قمت بتسجيل حلقاتي لبرنامج رمضاني في تركيا لن أفضح عن تفاصيله الآن و لكنه برنامج مختلف بمشاركة عدد من المشاهير في مجالات مختلفة،كما أنني لدي ارتباطات لبعض الحفلات وكان لا بد من العودة لاحيائها. الجدير بالذكر أنه دار جدل كثير في الأسافير عن مغادرة الفنانة ميادة قمر الدين لتركيا التي سافرت إليها مع عدد من المشاهير بدعوة من شركة وولفز التي يديرها رجل الأعمال إبراهيم الشيخ.
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