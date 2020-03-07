الحرس الثوري الإيراني يعلن تحركات عاجلة لمواجهة كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلن العميد أحمد إخوان، قائد دائرة الصحة العسكرية في القوة البرية للحرس الثوري الإيراني، إجراءات جديدة لمكافحة وباء كورونا المستجد الذي تفشى في مختلف أنحاء البلاد.

وقال إخوان إن القوة البرية للحرس الثوري الإيراني أصبحت تمتلك الآن 9 مستشفيات ثابتة و10 مستشفيات متنقلة جاهزة للخدمة لمعالجة المرضى المصابين بفيروس كورونا في البلاد، بحسب وكالة فارس الإيرانية.

وبحسب أحدث إحصائية، اليوم السبت، سجلت إيران 4747 حالة إصابة بفيروس كورونا، توفي من بينهم 124 حالة، فيما شفي 913 حالة فقط. المادة السابقة مسن يتهم في جريم قتل غريبة بأمدرمان… المقالة القادمة الفنانة ميادة قمر الدين تكشف أسباب عودتها المباغتة من تركيا.!

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