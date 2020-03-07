(انا شايف.. الموضوع ده هايف)..!!.. بقلم محمد كامل سعيد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* عاد الهلال الى صدارة الممتاز تاركا الحسرة والالم لعشاق الاحمر الذين قاد (كبير كهنتهم اليخماو) معظمهم كقطيع في سكة بعيدة كل البعد عن الانتصارات الشرعية داخل الملعب، وجعلهم يفكرون عقب كل هزيمة يتعرض لها المريخ في كيفية تغطيتها بالشروع بحثا عن وسيلة اخرى باهداف خاصة بعيدة عن مصلحة الكيان..

* ولان الكيان لا يهمهم في شئ، وياتي في آخر قائمة الاهتمامات، لن نتعجب اذا انشغلوا بالرد على تصريحات البروف شداد التي اطلقها بالامس لبرنامج عالم الرياضة بتلفزيون السودان والتي اثبت خلالها بانه كبير ومتمكن وخبير لا تشغله خربشات الصبية الصغار الذين لم يجدوا من الادارات القوية المتمكنة ما يحجم دورهم الذي تمدد داخل نادي المريخ كالسرطان والعياذ بالله..

* لخص البروف شداد ما حدث بانه نتيجة لخلل في المنظومة السودانية والفهم العام الذي يتعامل به قادة الكرة في اوروبا والدول المتقدمة وما يحدث من هرجلة و(لعب عيال) وعبط وهبل وحقد وكراهية في السودان ويكفي ما ذكره البروف عن وضعية ومهام واختصاصات مدير الكرة هناك ونظيره في المريخ والسودان بوجه عام..

* لقد اشرنا الى الطريقة الشفافة التي يتعامل بها قادة الكرة (الخواجات) مع كرة القدم بمعزل عن التشوهات التي سكنت الساحرة المستديرة في سوداننا بفعل التدخلات الهوجاء من جانب هواة بث التعصب الذين ولجوا بساط صاحبة الجلالة في غفلة من الزمان، وامتهنوا المهنة بشعار التكسب والتربح ولا شئ سواهما حتى لو بالرشوة..

* لقد اكدنا في اليوم الاول لبداية ضجة (لوزان) الى ان الخواجات لا ولن يخطر ببال احدهم ما حدث من تلاعب او اتفاقات سرية تحدث في محيط الكرة السودانية او غيرها في سبيل تحقيق مكاسب شخصية من جانب بعض المرضى الذين شوهوا الرياضة عموما وكرة القدم ونزعوا منها كل معانيها السامية وبدلوها بالكراهية وكل ما من شانه المباعدة بين عشاق هذه الساحرة..

* ان تثبيت حقيقة اللهث المتواصل من جانب المرضى لاجل تلميع انفسهم على حساب الكيان ولو بالوهم لا يحتاج لكبير عناء او اجتهاد فقط عليكم بمتابعة ما يلوث به المطبلاتية صحائفهم هذه الايام وقارنوا ما يكتبوه مع الواقع المر والبائس الذي يعيشه المريخ الى جانب التدهور والتراجع الذي وصل اليه حال بطل افريقيا الذي صار صديقا للسقوط من تمهيدي الابطال..!

* التراجع الخارجي يصاحبه انهيار على الصعيد المحلي يتمثل في ان المريخ لم يعد ندا للهلال.. وهنا فان الارقام لا تكذب ولا تتجمل فقط قارنوا مرات فوز الازرق بلقب الدوري الممتاز منذ انشائه وحتى الان ولاحظوا الفارق الشاسع الكبير الذي يفصله عن الهلال في مرات احرازه حيث وصلت لنسبة لقب احمر واحد كل خمس سنوات..

* ويا لها من ماساة تصيب كل مريخي اصيل يعرف القيمة الحقيقة للنادي الاحمر بالاحباط وتجبره على التواري خجلا من تلك الارقام المخيفة والتي على الرغم من فداحتها لم ولن تحرك اي ساكن بداخل عشاق الطبل والزمر، وهواة اقامة الكرنفالات، ومهرجانات التكريم المشبوهة والتي تحول معها الاحمر الي فريق بلا طعم ولا لون ولا رائحة..!!

* كل المعطيات تؤكد ان المريخ يمر بماساة حقيقية بعد ما تحولت ملامحه، وتبدلت خلال السنوات الاخيرة وصارت ممزوجة بكل ما له علاقة بالحقد والكراهية وحب الذات وغير ذلك من الصفات البعيدة عن ثوابت لغة الكرة ومنافساتها السامية العفيفة الشريفة التي تنتهي داخل الملعب بعيدا عن اي اهداف خاصة او مكاسب شخصية..

* الحقيقة التي توصلت اليها بنهاية المطاف تجبرني على ترديد (انا شايف.. الموضوع ده هايف) بكل ما تحمل الجملة من معنى بسيط مباشر او عميق غير مباشر.. اقول ذلك بعد ما افرغ الدخلاء كرة القدم من كل تفاصيلها الرائعة الجميلة ووصلوا بها الى بئر عميق بلا آخر..!!

* اجمل ما في تصريحات البروفيسور شداد امس انه قرأ جزء من فقرة للائحة الدولية الخاصة بتفويض من يتولى امر التقدم بالشكاوى باللغة الانجليزية فضحكت بشدة لا لشئ سوى لانني تخيلت وضعية (ود العمدة) ورسمه خيالي وهو يعدل من وضع نظارته ويلجأ لبرنامج ترجمة فورية لمعرفة ما يقوله البروف (انجليزي يا مرسي)..؟!!

* لا تزال قصة سيدنا يوسف تحاصر عقلي.. وبالتحديد مشهد مجموعة الكهنة الذين يعرف كل واحد منهم درجة الوهم التي يتعامل بها (كبيرهم اليخماو) ويصرون على التسبيح بحمده ليل نهار رغم علمهم بانه موهوم، وهم يفعلون ذلك من باب الحرص على مصالحهم الخاصة وما اكثر مثل تلك النوعية في زماننا الحالي..!!

* تخريمة اولى: تسمرنا ظهر امس امام شاشة تلفزيون السودان وتابعنا محاضرة البروفيسور كمال شداد الذي اختصر كل شئ وخاطب الناس (الشايلهم السيل) وذكرهم بقضية شكاك الزهرة التي كان عمي الراحل عوض سعيد احد ابطالها.. لكن يا بروف لازم تعرف بالجد والله الناس دي (مااا واااااعية نهائي)..!!

* تخريمة ثانية: نكرر ماذكرناه من قبل: يا خوفي على المريخ من ما سيحدث في الايام المقبلة.. وكل ما اتمناه ان لا تصدق توقعاتنا ويفقد الاحمر جل بريقه في الموسم المقبل، وربنا يستر ويجيب العواقب سليمة..!!

* تخريمة ثالثة: حقق فريق (حينا العريق) ودنوباوي انتصارات باهرة ومتتالية في تاهيلي الممتاز واقترب بشدة من العبور الى الاضواء ووصل المرحلة الاخيرة بجدارة.. ومن هنا نبعث بالتهاني للريس المفتي مع الامنيات لهم بتحقيق حلم جماهيرنا الوفية..

* حاجة اخيرة: خسر المريخ صدارة الممتاز فكان من الطبيعي ان تعود النغمة الشاذة (ديك)..!!