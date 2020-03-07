شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : وقعت مجموعة دال الغذائية مع البنك الإفريقي للتنمية على اتفاقية قرض بمبلغ 75 مليون دولار بالخرطوم . ووقع عن الشركة رئيس مجموعة شركات “دال” أسامة داؤد عبد اللطيف، وعن البنك نائب الرئيس جنيفر بلانك.

ويعتبر هذا أول قرض طويل الأمد، يخصص للزراعة والتصنيع الحيواني ويساهم في دعم التوسع في عمليات الزراعة والأغذية المتكاملة للشركة عموديا.

يذكر أن البنك الإفريقي للتنمية وافق على أول استثمار له في القطاع الخاص السوداني بقرض متعدد العملات يعادل 75 مليون دولار أمريكي لمجموعة دال التي تعد واحدة من أكبر مجموعات أعمال الأغذية والزراعة بالسودان في منتصف ديسمبر من العام 2018م. وبدأت مرحلة الخطوات التنفيذية له في العام 2020م من خلال التوقيع. المادة السابقة الأرضة جربت الحجر.. بقلم اسماعيل حسن المقالة القادمة (انا شايف.. الموضوع ده هايف)..!!.. بقلم محمد كامل سعيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرض بـ (75) مليون دولار من البنك الإفريقي لـ” دال” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.