أسعار الترحيلات السفرية بولاية غرب كردفان تسجل إرتفاعا كبيراً بسبب ازمة الوقود

الخليج 365 :

شهدت أسعار الترحيلات السفرية بولاية غرب كردفان ارتفاعا كبيرا بسبب ازمة الوقود. و ارتفع تبعا لذلك سعر تذكرة البص من الفولة الى الخرطوم من 600 جنيها الى 850جنيها. وقال صلاح محمدي ممثل لجنة قوى الحرية والتغيير الميداني لراديو دبنقا ان مشهد صفوف المركبات امام محطات الوقود والمواطنين امام الافران في مدن الولاية لا تزال مستمرة.

وأرجع صلاح استمرار صفوف الوقود والخبز لتسرب الوقود والدقيق الى السوق الأسود، واوضح صلاح ان عملية تسريب الوقود والدقيق اكبر من قدرات لجان المراقبة وان لا حلول للقضاء عليه الا بتعيين الولاة المدنيين.

وأشار الى أن عمليات التسريب تتم عبر تصاديق مسئوليتها في أيدى الذين لا يرغبون في حدوث تغيير.

وحول موقف الخدمات الاخرى بغرب كردفان اكد صلاح عدم وجود أي تغيير منذ سقوط النظام واوضح لراديو دبنقا ان موقف مياه الشرب، الكهرباء والخدمات الصحية في المحليات المختلفة بالولاية لاتزال كما هي بدون أي تغييرات، واشارالى استمرار عملية تسريب الادوية وبيعها في السوق السوداء.