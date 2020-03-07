نجاة ركاب طائرة سودانية من الموت المحقق بجوبا….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ﻧﺠﺎ ﺃﻣﺲ ﺟﻤﻴﻊ ﺭﻛﺎﺏ ﻁﺎﺋﺮﺓ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﻗﻼﻋﻬﺎ ﻣﻦﻣﻄﺎﺭ ﺟﻮﺑﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﺣﻴﺚ ﻓﻘﺪﺕ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﺗﻮﺍﺯﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻥﺍﺷﺘﻌﻠﺖ ﺍﻟﻨﻴﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﻣﺤﺮﻛﺎﺗﻬﺎ، ﻭﺗﻤﻜﻦ ﻛﺎﺑﺘﻦ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻬﺒﻮﻁ ﺑﻤﻄﺎﺭ ﺟﻮﺑﺎ ﺑﺴﻼﻡ ﻭﺳﺎﺭﻋﺖ ﺍﻟﻤﻄﺎﻓﺊﻻﺧﻤﺎﺩ ﺍﻟﺤﺮﻳﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﻭﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﺮﺍﻥ ﻭﺍﺧﻤﺎﺩﻫﺎ. المادة السابقة لك الله أيها الشعب السوداني.. بقلم محمد عثمان بلل المقالة القادمة أسعار الترحيلات السفرية بولاية غرب كردفان تسجل إرتفاعا كبيراً بسبب ازمة الوقود

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