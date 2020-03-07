لك الله أيها الشعب السوداني.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• نعود للكتابة بعد غيبة.

• فُجعتُ برحيل زميلي الجعلي عبدالله مدير تحرير صحيفة كورة سودانية الالكترونية .. والمخرج الصحفي في الزميلة الصدى الرياضية.

• كان الفقيد حسن الخلق .. وذلك بشهادة الجميع .. ويكفي ما سطره زملاء المهنة في حقه.

• نسأل العلي القدير ان يتقبله قبولا حسناً ويجعل قبره روضة من رياض الجنة .. وان يدخله الجنة مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقاً .. وان يلهم ذويه الصبر.

• ماذا سيحدث في السودان.

• هل هذا ما كان الجميع يحلم به عقب تفجير اعظم ثورة في التاريخ.

• ثورة سليمة قام بها شباب بلادي في وجه طاغية حكم السودان أكثر من 30 عاماً.

• وكان الفساد وسوء الاخلاق سمة النظام الحاكم .. الذي جلس على كرسي السلطة دون وجه حق ..عقب انقلاب تم التخطيط له ليلاً .

• (التغيير لم يكتمل بعد).

• هذا حديث كل من تقابله في كل مكان.

• وانا أقول ان التغيير لم يبدأ بعد.

• ليس من المعقول ان تتواصل معاناة الشعب السوداني حتي عقب ذهاب النظام الفاشل والظالم.

• معاناة في كل شي.

• يكفي تلك الصفوف الموجودة في كل مكان.

• اذا حاولت الحصول على رغيفة واحدة .. (يجب ان (تطلع عينك أول).

• اما المواصلات .. (عليك اولاً ان تقف ساعات طويلة حتي يفتح الله لك وسيلة تقلك الي الجهة التي تريد الذهاب اليها اذا كنت محظوظاً).

• كل آمال الشعب السوداني كانت معلقه عقب التوكل على الله عز وجل في د. عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء.

• لا نعلم هل الرجل إنشغل عنه بسبب كثرة سفرياته الخارجية .. ام لظروف خارجة عن إرادته.

• والآن وعقب الظروف التي ازدات سوءا .. والتردي في كافة الخدمات .. أصبح هناك احباط عام وسط المواطنيين.

• كان شعب بلادي ينتظر الافضل من الحكومة الانتقالية .. وان ينتقل الي حالة افضل من التي كان يعيشها في عهد الرئيس المخلوع.

• ولكن.

• هل الحكومة ليس لديها ما تقدمه لنا .. او المساهمة في ايجاد حلول لهذه الازمات.

• نطمع كثيرا في خروج مسؤول (واحد بس) .. يكشف لينا الحل في شنو.

• وحاليا المطلوب من الجميع رفع الأكف للسماء .. عسى العلي القدير ان يستجيب لدعاء حتي تستقر الأوضاع في بلادي.

((صمت اخير))

• لك الله ايها الشعب السوداني.