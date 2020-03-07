شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
• نعود للكتابة بعد غيبة.
• فُجعتُ برحيل زميلي الجعلي عبدالله مدير تحرير صحيفة كورة سودانية الالكترونية .. والمخرج الصحفي في الزميلة الصدى الرياضية.
• كان الفقيد حسن الخلق .. وذلك بشهادة الجميع .. ويكفي ما سطره زملاء المهنة في حقه.
• نسأل العلي القدير ان يتقبله قبولا حسناً ويجعل قبره روضة من رياض الجنة .. وان يدخله الجنة مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقاً .. وان يلهم ذويه الصبر.
• ماذا سيحدث في السودان.
• هل هذا ما كان الجميع يحلم به عقب تفجير اعظم ثورة في التاريخ.
• ثورة سليمة قام بها شباب بلادي في وجه طاغية حكم السودان أكثر من 30 عاماً.
• وكان الفساد وسوء الاخلاق سمة النظام الحاكم .. الذي جلس على كرسي السلطة دون وجه حق ..عقب انقلاب تم التخطيط له ليلاً .
• (التغيير لم يكتمل بعد).
• هذا حديث كل من تقابله في كل مكان.
• وانا أقول ان التغيير لم يبدأ بعد.
• ليس من المعقول ان تتواصل معاناة الشعب السوداني حتي عقب ذهاب النظام الفاشل والظالم.
• معاناة في كل شي.
• يكفي تلك الصفوف الموجودة في كل مكان.
• اذا حاولت الحصول على رغيفة واحدة .. (يجب ان (تطلع عينك أول).
• اما المواصلات .. (عليك اولاً ان تقف ساعات طويلة حتي يفتح الله لك وسيلة تقلك الي الجهة التي تريد الذهاب اليها اذا كنت محظوظاً).
• كل آمال الشعب السوداني كانت معلقه عقب التوكل على الله عز وجل في د. عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء.
• لا نعلم هل الرجل إنشغل عنه بسبب كثرة سفرياته الخارجية .. ام لظروف خارجة عن إرادته.
• والآن وعقب الظروف التي ازدات سوءا .. والتردي في كافة الخدمات .. أصبح هناك احباط عام وسط المواطنيين.
• كان شعب بلادي ينتظر الافضل من الحكومة الانتقالية .. وان ينتقل الي حالة افضل من التي كان يعيشها في عهد الرئيس المخلوع.
• ولكن.
• هل الحكومة ليس لديها ما تقدمه لنا .. او المساهمة في ايجاد حلول لهذه الازمات.
• نطمع كثيرا في خروج مسؤول (واحد بس) .. يكشف لينا الحل في شنو.
• وحاليا المطلوب من الجميع رفع الأكف للسماء .. عسى العلي القدير ان يستجيب لدعاء حتي تستقر الأوضاع في بلادي.
((صمت اخير))
• لك الله ايها الشعب السوداني.
كانت هذه تفاصيل خبر لك الله أيها الشعب السوداني.. بقلم محمد عثمان بلل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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