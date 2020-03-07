الخليج 365 : علمت (السوداني) أن وزارة الطاقة والتعدين أرسلت خطاباً لوزارة الخارجية لمخاطبة السفارات الأجنبية والمنظمات العاملة في البلاد لشراء الوقود التجاري.

وبحسب مصادر الصحيفة فإن وزارة الطاقة سترسل تعميما للقوات المسلحة وقوات الشرطة حتى تلتزم القوات الأمنيه العاملة في تأمين الوقود بالخطاب وبضوابط في الالتزام بتعبئة من الوقود بـ (120) جنيه فقط.

وقال المصدر إن الوزارة بصدد تكوين لجنة مع وزارة الزراعة لمراجعة طريقة حساب التصديق للجازولين للمشاريع الزراعية، مشيرًا إلى أن هناك شهادة بحث زراعي تسمح باستخراج تصديق لأي شخص لتعبئة الجازولين بـ”البرميل” من محطات معينة ومحددة. المادة السابقة الكذب الفاخر !.. بقلم مزمل أبو القاسم المقالة القادمة لك الله أيها الشعب السوداني.. بقلم محمد عثمان بلل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة تخاطب السفارات الأجنبية لشراء الوقود التجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.