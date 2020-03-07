التاريخ: 07-مارس-2020 فى : رياضة 4 مشاهدة Advertisements ﻋﻠﻤﺖ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ ﺃﻥ ﺭﻳﺸﻤﻮﻧﺪ ﻻﻋﺐ ﺍﻟﻤﺮﻳﺦ ﺗﻠﻘﻰ ﺍﺗـﺼـﺎﻻً ﻫﺎﺗﻔﻴًﺎ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲﺍﻟﻤﺮﻳﺦ، ﺁﺩﻡ ﺳﻮﺩﺍﻛﺎﻝ، ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺛﻨﺎﻩ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﺍﻟﺮﺍﻓﺾ ﻟﻠﻌﺐ، ﻭﺃﻛﺪ ﻟﻪ ﺃﻧﻪ ﺳﻮﻑ ﻳﺘﺴﻠﻢ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﺓ ﺍﻣﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ،ﻭﻭﺍﻓﻖ ﺭﻳﺸﻤﻮﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺮﻳﺦ،ﻟﻜﻨﻪ ﺍﺷﺘﺮﻁ ﺃﻧﻪ ﺣﺎﻝ ﻟﻢ ﻳﺘﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﺓ، ﻟﻦ ﻳﻠﻌﺐ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﻳﺸﻤﻮﻧﺪ ﺃﻧﻄﻮﻱ، ﻋﻦ ﺧﻮﺽ ﻣﺒﺎﺭﻳﺎﺕﻣـﻊ ﺍﻟﻤﺮﻳﺦ ﺑﺤﺠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﺓ. ﻭ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺍﺑﻠﻎ ﺍﻟﻼﻋﺐ ﺑﻌﺾ ﻣﻘﺮﺑﻴﻪ ﺍﻟﻰﺃﻧﻪ ﻳﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﻏﺎﻧﺎ ﻭﺍﻟﻠﺠﻮء ﺍﻟﻰﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ) ﺍﻟﻔﻴﻔﺎ( ﺣﺎﻟﻤﺎ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺍﺩﺍﺭﺓﺍﻟﻤﺮﻳﺦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ. الخرطوم( أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ﻫﺪد ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ اﻟﻔﻴﻔﺎ..ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ ﺑﻴﻦﺳﻮداﻛﺎل واﻟﻐﺎﻧﻲ رﻳﺸﻤﻮﻧﺪ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.