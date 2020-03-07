المريخ بطلا للدوري ..ﺷﺪاد: ﻗﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻛﺎس ﻧﻬﺎﺋﻲ وﺳﻨﻨﻔﺬه

التاريخ: 07-مارس-2020 فى : رياضة 6 مشاهدة ﻗﺎﻝ ﻛﻤﺎﻝ ﺷﺪﺍﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻟﻜﺮﺓﺍﻟﻘﺪﻡ ﺧﻼﻝ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺇﻥﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻛﺎﺱ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻭﻟﻴﺲﺍﻣﺎﻣﻨﺎ ﺳﻮﻯ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ، ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻻﻳﻘﻔﻮﻥ ﻣﻊ ﻧﺎﺩٍ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻭﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻳﻬﻤﻬﻢ ﺍﻧﺠﺎﺡﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻭﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻬﺎ Advertisements ﺑﻄﻼ، ﻭﺃﺿﺎﻑ:ﺳﺒﻖ ﻭﺍﻥ ﺣﻘﻘﺖ ﺍﻟﻔﻮﺯ ﺑﺒﻄﻮﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﻣﻊﺍﻟﻬﻼﻝ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻛﻨﺖ ﺃﺩﺭﺑﻪ ﻭﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔﻟﻠﻤﺮﻳﺦ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺷﻜﺎﻙ ﻭﻫﺬﺍﻟﻴﺲ ﺑﺠﺪﻳﺪ ﺃﻥ ﺗﻔﻮﺯ ﺍﻻﻧﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻮﻯ ﻭﻋﺮﺝ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺭﻓﺾ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺪﻧﻲ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻝ ﻓﻴﻪ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﺸﺮﻓﻪﺃﻥ ﻳﻔﻮﺯ ﺍﻟﻤﺮﻳﺦ ﻓﻲ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺎﻟﺸﻜﻮﻯ ﺑﻞ ﻋﺒﺮﺍﻟﻠﻌﺐ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻠﻌﺐ ﻭﻛﻤﺎ ﺗﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺻﻐﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ ﻭﺍﻛﺪ ﺍﻧﻬﻢ ﺑﺼﺪﺩ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺠﻤﻌﺎﺕﺗﺠﻬﺰﻫﻢ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﺸﺮﻁ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ.ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻥ ﻧﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺮﻳﺦ ﻛﺴﺐ ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ ﺍﻟﺘﻲﺗﻘﺪﻡ ﺑﻬﺎ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺿﺪ ﻫﻼﻝﺍﻟﻔﺎﺷﺮ ﺍﻟﻔﺎﺷﺮ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﻴﻘﻮﻡ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺑﺘﺘﻮﻳﺞ المريخ ﺑﻄﻼ ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ 2018 بدلا عن الهلال. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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