الامل عطبرة يفرض التعادل على الخرطوم الوطني

الخليج 365 : ظفر الامل عطبرة التعادل على الخرطوم الوطني بهدف لكل في المباراة التي جمعت الفريقين بشيخ الاستادات وذلك ضمن مباريات الاسبوع 23 لبطولة الدوري الممتاز ليضيق الخناق على اندية المقدمة مرتفعا برصيده الى 40 نقطة.

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