الهلال ينفرد بصدارة الدوري الممتاز ويدمّر الرابطة

الخليج 365 : حقق الهلال فوزا كاسحا على الرابطة كوستي بخمسة اهداف في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم بالجوهرة الزرقاء بهذه النتيجة ارتفع الهلال بنقاطه 48 نقطة متفوقا على المريخ بثلاث نقاط ولديه مباراة مؤجلة امام هلال الفاشر.

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