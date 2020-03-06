تراجع في أسعار الذهب في أسواق الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف الناطق الرسمي لشعبة ومصدري تجار الذهب عبدالمولى القدال لـ (السوداني) أمس ، عن تراجع طفيف في جرام الذهب بسبب الخوف من الدخول في خسائر إضافة الى تراجع سعر الصرف بالسوق الموازي ٫ مبينا سعر الجرام تراجع أمس إلى (5,100) جنيه بدلاعن (5,600- 5,500) جنيه.

ونفى تراجع أسعار الذهب بسبب رفع العقوبات لأن القرار قديم وصدر منذ 2017 م ، راهنا تراجعه بتراجع الدولار والبورصة العالمية وتوقع المزيد من تراجع الاسعار مع استمرار انخفاض الدولار ٫ وشدد القدال على ضرورة وضع سياسة واضحة للذهب .

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