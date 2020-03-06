السودان يتحفظ على قرار من الجامعة العربية بشأن سد النهضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تحفظ السودان على مشروع قرار من مجلس وزراء الخارجية العرب يؤكد تضامن الجامعة العربية مع موقف مصر والسودان الخاص بسد النهضة الإثيوبي باعتبارهما دولتي المصب، وطالبت بإلغائه معتبرة أنه يعقد أزمة سد النهضة أكثر مما يسهم في حلها، قاطعاً بأن القرار لن يكون في مصلحته.

وأوضحت مصادر لوكالة “أنباء الشرق الأوسط” أمس أنه خلال اجتماع المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية (الأربعاء) تقدمت مصر بمشروع قرار يصدر عن الجامعة العربية بالإعراب عن التضامن مع مصر والسودان في ملف سد النهضة لمراعاة مصالح دولتي المصب، وتمت موافاة الجانب السوداني مسبقاً بمشروع القرار للتشاور حوله مع التأكيد على أن قرار كهذا يدعم موقف دولتي المصب مصر والسودان ويعكس الدعم العربي لحقوق مصر والسودان المائية.

وأكدت المصادر أنه خلال المداولات في جامعة الدول العربية، وعلى الرغم من بروز زخم وتأييد عربي موسع من مجمل الأطراف العربية لمشروع القرار، لم يبد الجانب السوداني أي تحمُس له، بل وطلب عدم إدراج اسم السودان في القرار.

وقالت، إن الجانب السوداني قال إن القرار ليس في مصلحته ولا يجب إقحام الجامعة العربية في هذا الملف، وأبدى تخوفه مما قد ينتج عنه هذا القرار من مواجهة عربية أفريقية.

المجهر السياسي