محمد عبد الكريم: كورونا الصين أهون من كورونا قحت!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
جدد إمام وخطيب مسجد المجمع الاسلامي الشيخ محمد عبد الكريم الدعوة بضرورة اسقاط حكومة الفترة الانتقالية وان تذهب عاجلا غير اجلا حتى لاتزداد النكبات علينا ويكفي ما نراه من صفوف بائسة سوى ان كان فى الخبز او الوقود او غيرها. وقال فى خطبة الجمعة دعوتنا لاسقاط هذه الحكومة ليس لاجل الرجوع للاستبداد ولا الى الرجوع للحكومة السابقة التى بينا ماكان فيها من تجاوزات وفساد. وقال السودان يحوي كثير من الصادقين الذين يحملون هم هذا البلد
واضاف قائلا كورونا الصين اهون من كورونا قحت التى افسدت الدين والدنيا واضاف اى فساد اعظم من اناس يلوحون بالعلمانية واقصاء الدين ويهددون بان لم يتم اقرار العلمانية سيتم تقطيع هذه البلاد.
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