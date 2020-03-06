الدقير: مسألة التطبيع مع اسرائيل قضية جدلية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قطع رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير لأن أستقالة أبراهيم الشيخ لم تكن بسبب خلافات واكد لدي مخاطبته الحشد الجماهيري بمدينة ود النيل أمس ان الخلافات داخل قوى الحرية والتغيير لن تنتهي .

واعتبر ان تلك الخلافات ظاهرة صحية وأعلن رفضهم لاي انتخابات مبكرة وبرر ذلك لانها تعيد انتاج الأزمة فضلا عن أن هنالك من لن يستطيع المشاركة ولم يستبعد فوز المؤتمر الوطني في الانتخابات حال تم إجر ائها في الوقت الراهن .

وأضاف بحسب صحيفة الجريدة الصادرة الجمعة، (اذا تمت انتخابات ممكن الوطني يكسبها ) .

وأنتقد الدقير المجلس السيادي على خلفية لقاء رئيسه الفريق ركن عبد الفتاح البرهان برئيس مجلس الوزراء الاسرائيلي بعنتبي وقال السيادي تشريفي .

وزاد: الحاجات البعملوا فيها دي مافي داعي ليها ) وقطع بأن ذلك اللقاء لم يسبقه أي تشاور وشدد على إن العلاقة مع اسرائيل تحددها المصلحة العليا البلاد ونوه الى ان الاوضاع السياسية بالبلاد تغيرت ورأى ان مسألة التطبيع مع اسرائيل قضية جدلية وذكر تحتاج الى نقاش من الدولة و في الاوساط السياسية ويجب ان نتعامل بموضوعية وواقعية وأخلاق.