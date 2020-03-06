البرهان: حرصون على تعزيز التعاوُن مع إيطاليا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكّد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حرص السودان على تعزيز أوجه التعاوُن مع إيطاليا في المجالات كافّة، بما يُحَقِّق المصالح المُشتركة.والتقى البرهان بالقصر الجمهوري أمس، نائبة وزير الخارجية الإيطالية ايمانويلا ديل راي، وأكد متانة وأزلية العلاقات بين البلدين. وأثنت ايمانويلا في تصريح صحفي، على جُهُود البرهان من أجل وحدة السودان وتجاوُز العقبات الموروثة من المَاضي وتحقيق مُستقبلٍ زاهرٍ للسودان، وأوضحت أنّ اللقاء تناول القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية، بجانب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقالت ايمانويلا إن إيطاليا بلدٌ شقيقٌ للسودان ولدينا رغبةٌ في بناء مشروعات تنموية، وتبادل مشروعات استثمارية تعود بالنفع على البلدين، وشدّدت على أنّ إيطاليا تُؤيِّد أكثر من أيِّ وقتٍ مضى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأشارت إلى أنّ علاقة إيطاليا بالسودان ثابتة لأنّهما يتشاركان ذات التحديات العالمية الراهنة، وقالت “سنكون أكثر ترابُطاً واعتماداً لجعل المُستقبل أفضل للبلدين”، وأضافت بأنّ السودان بلدٌ مُهمٌ على المستوى الإقليمي والقاري والأوروبي ولإيطاليا بوجهٍ خَاصٍ.

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