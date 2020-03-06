تجار: قرار رفع العقوبات ليس جديدا ولم يسهم في خفض الأسعار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اجمع بعض تجار السلع الاستهلاكية (السوداني) امس، على عدم اسهام قرار رفع العقوبات الامريكية والذي أعلن قبل ثلاثة أعوام في الوضع الاقتصادي بالبلاد.

وقال تاجر سلع بسوق ام درمان عبدالباسط احمد لـ(السوداني) امس، إن الدولة ما لم تنتج وتصدر فان الاقتصاد سيظل على هو عليه ، مضيفا بان قرار رفع العقوبات ليس جديدا ، ولم يسهم في خفض الأسعار حيث بلغ سعر جوال السكر زنه (50) كيلو (3060) جنيها بدلا عن (3,100) جنيه .

واشار التاجر محمد لغياب روح التفاؤل حول رفع العقوبات الاقتصادية ، موضحا ان كافة اسعار السلع قفزت للضعف بسبب ارتفاع سعر الصرف ،داعيا الحكومة للسيطرة على الدولار وتحديد سعر عبر تكوين آلية حرة وعادلة .

وقال تاجر فضل حجب اسمه لـ(السوداني) ان قرار رفع العقوبات الاقتصادية الامريكية قديم ولم يجنِ منه الشعب شيئا ، لافتا الى ان الاسواق لاتزال في حالة ارتفاع مستمر وركود في الحركة التجارية ، وأوضح بان تراجع سعر الصرف لايظهر أثره مباشرة على الاسعار وذلك لشراء التجار البضاعة بسعر دولار مرتفع ، مشيرا الى ان الاسعار في بعض الاحيان تتغيير لاكثر من مرة خلال اليوم .

السوداني