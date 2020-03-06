عاجل.. الاتحاد الأفريقي يحث المجتمع الدولي لتقديم مساعدات عاجلة لـ السودان

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الجمعة 6 مارس 2020
كتب
محمد أمين
طالب رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، موسى فكي، السودان ومصر واثيوبيا الاتفاق على صيغة توافقية لحل الخلافات حول الملء الأول وتشغيل سد النهضة.
وأكد في مؤتمر صحفي، اليوم، في الخرطوم، استعداد الاتحاد الافريقي للوقوف إلى جانب السودان خلال الفترة الانتقالية التي يواجه فيها تحديات سياسية واقتصادية.
ودعا فكي اصدقاء السودان والمجتمع الدولي للاسراع بتقديم عون عاجل للسودان لمجابهة اولويات الفترة الانتقالية.
وعقد فكي خلال زيارته الخرطوم اجتماعات مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، وكبار المسؤولين بالحكومة الانتقالية.
وأضاف أن الاتحاد الافريقي يجري تحركات مع الدول في المنطقة والمانحين لمساعدة السودان خلال هذه المرحلة المهمة في تاريخه.
وطالب فكي الولايات المتحدة الامريكية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب.
وقال رئيس المفوضية، إن السلام من أولويات المرحلة الانتقالية، وان الاتحاد الافريقي على اتم الاستعداد لمشاركة جنوب السودان في عملية السلام.
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