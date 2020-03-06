عاجل.. نازحو دارفور يطرحون مطالبهم على مائدة مفاوضات السلام السودانية

الجمعة 6 مارس 2020

طالب وفد نازحي دارفور (غرب السودان)، المشارك في مفاوضات السلام في جوبا، بالعودة الكريمة إلى مناطقهم الأصلية بالإضافة إلى التعويضات، ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب، وعودة نظام الإقليم إلى دارفور، وقضايا التنمية المتوازنة.



وعقدت اليوم الجمعة في جوبا جلسة مباحثات مع ممثلي النازحين في دارفور، بحضور الوساطة من جنوب السودان، ووفد الحكومة برئاسة محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة والمتحدث الرسمي باسم وفد الحكومة لمفاوضات السلام، ووفد قيادات "الجبهة الثورية" السودانية (التي تضم حركات مسلحة وكيانات سياسية).

واستعرضت الجلسة ورقة مقدمة من وفد النازحين، بشأن قضايا النزوح وكيفية معالجتها من وجهة نظرهم، فضلا عن رؤية المرأة في مناطق النزوح.

Advertisements

وأُخضعت الورقة، التي تضمنت معظم القضايا التي بُحثت فى وقت سابق بين وفود التفاوض، للنقاش من قبل وفدي الحكومة والجبهة الثورية، واتفق الوفدان على المطالب التي تقدم بها وفد النازحين.

وقال الدكتور ضيو مطوك عضو فريق الوساطة من جنوب السودان، فى تصريح صحفي، إن الجلسة تضمنت ردود وفدي الحكومة والجبهة الثورية على الورقة، كما تم الاتفاق على استيعاب النازحين في آليات تنفيذ الاتفاق النهائي بشأن قضاياهم.

وأضاف مطوك أنه سيتم تشكيل لجنة موحدة من وفدي الحكومة والجبهة الثورية للحوار مع ممثلي النازحين.