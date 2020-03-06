بالصوره..المريخ يتفوق علي الهلال في تصنيف الأندية العالمي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : بحسب موقع World Football حل المريخ في المركز (184) عالمياً، فيما جاء الهلال في المركز (201) .ونال المريخ (1551) نقطة ونال الهلال (1543) نقطة.وتصدر ليفربول الإنجليزي القائمة وذلك بحسب نتائج آخر المباريات حتى الأول من مارس.

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