د.شداد يحسم الجدل ويقول “نمشي الفيدرالية نسوي شنو”.

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلن كمال شداد رئيس اتحاد كرة القدم السوداني عن احترامهم لقرار محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، مؤمّناً على تنفيذ قرارها بتتويج المريخ بطلاً لنسخة الدوري الممتاز (2018)،ونفى شداد بشكل قاطع في حديثه لبرنامج عالم الرياضة بالفضائية السودانية اتجاههم للمحكمة الفيدرالية، وقال شداد حرفياً “نمشي الفيدرالية نسوي شنو”.

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