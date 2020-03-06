أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الجمعة في بنك السودان المركزي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : نستعرض عبر المشهد السوداني اليوم الجمعة 6 مارس 2020م أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني حسب اخر تحديث اليوم لمؤشر الاسعار في بنك السودان المركزي والمصارف والسوق السوداء الموازي . 06/03/2020 العملة شراء بيع متوسط الدولار 55.0000 55.2750 55.1375 الين الياباني 0.5085 0.5110 0.5098 الجنيه الاسترليني 70.5581 70.9109 70.7345 الفرنك السويسري 57.0007 57.2857 57.1432 الدولار الكندي 41.2130 41.4191 41.3160 كرونة السويدية 5.7400 5.7687 5.7544 الكرونة النرويجية 5.8662 5.8955 5.8809 الكرون الدنماركي 8.1334 8.1741 8.1537 الدينار الكويتي 179.4454 180.3426 179.8940 الريال السعودي 14.6612 14.7345 14.6979 الدرهم الاماراتي 14.9754 15.0503 15.0128 الريال القطري 15.1099 15.1854 15.1477 الدينار البحريني 145.9273 146.6569 146.2921 ريال عماني 142.9314 143.6461 143.2887 الوحدة النقدية لدول الكوميسا 74.7776 75.1740 74.9758 الدولار الحسابي (مصر) 4.6732 4.6823 4.6778 اليورو 60.7547 61.0584 60.9065 XAR 2834.9773 2849.7742 2842.3757 المادة السابقة الحكومة تعتزم إنشاء مسلخ متخصص لتصدير اللحوم إلى أوربا المقالة القادمة د.شداد يحسم الجدل ويقول “نمشي الفيدرالية نسوي شنو”.

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