الحكومة تعتزم إنشاء مسلخ متخصص لتصدير اللحوم إلى أوربا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : شرعت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية فى إنشاء مسلخ فى منطقة الجنيد بولاية الجزيرة بطاقة استيعابية كبيره لتصدير اللحوم إلى أورباوأعلن وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية عادل فرح ل(السوداني)،عن وصول المعدات والأجهزة الخاصة بالمسلخ

التى يتم تركيبها حاليا بواسطة استشاري فرنسي الماني وروسي لوضع مواصفات قياسية لتصدير اللحوم لاوربا.ونوه إلى أن المسلخ يمثل إضافة لمسالخ الكدرو و غرب ام درمان.

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