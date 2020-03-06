الحكومة تعتزم إنشاء مسلخ متخصص لتصدير اللحوم إلى أوروبا

التاريخ: 06-مارس-2020 فى : أخبار 3 مشاهدة شرعت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية فى إنشاء مسلخ فى منطقة الجنيد بولاية الجزيرة بطاقة استيعابية كبيره لتصدير اللحوم إلى أوروبا. Advertisements وأعلن وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية عادل فرح بحسب موقع صحيفة السوداني، عن وصول المعدات والأجهزة الخاصة بالمسلخ التى يتم تركيبها حالياً بواسطة استشاري فرنسي ألماني وروسي لوضع مواصفات قياسية لتصدير اللحوم لأوروبا. ونوه إلى أن المسلخ يمثل إضافة لمسالخ الكدرو و غرب أم درمان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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