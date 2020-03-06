حادثة غريبة.. كهل عمره (105) عاماً يواجه الاتهام في جريمة قتل

حادثة غريبة مسرحها أحد الأحياء بأم درمان حيث يسكن رجل يبلغ من العرم مائة وخمسة عام فقد بصره لكبر سنه وأصبح يتوكأ على عصا بعد أن بلغ عمراً مديداً وأثناء تواجده بالمنزل حوالي الساعة الثالثة صباحاً سمع صوت صراخ بمنزل جيرانه وحمل عصاه واتجه صوب المنزل وكان الزوجان قد ألقيا القبض على الشخص الذي دخل المنزل وتم ضربه مما أدى إلى وفاته.

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وبحضور الشرطة وإفادات الحضور بحسب صحيفة الدار، أقروا بمشاهدتهم للشيخ الكهل وهو يحمل عكازاً ولكن لم يره أحد وهو يعتدي على المجني عليه ليتم اقتياده مع الزوج وزوجته بالاشتراك، ليقوم الاستاذ المعروف عبد الله علي محمد حسين بتمثيل الاتهام عن الشيخ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)