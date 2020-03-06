“كارثة” في مدرسة للإناث في الشارقة بسبب كورونا .. والسلطات الإماراتية تتكتم!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف حساب بموقع”تويتر” أنه تم اكتشاف عدة طالبات مصابات بفيروس كورونا في مدرسة بمدينة الحمرية بإمارة الشارقة في الإمارات .

وذكر حساب باسم “فاهم” أنه تمّ الحجر على أكثر من ٤٠٠ طالبة مع المعلمات والعاملات في المدرسة.

وكان الناشط الإماراتي البارز عبدالله الطويل ذكر أنه يتم اكتشاف حالات بين الطالبات مصابات بفيروس كورونا في مدينة الحمرية بالشارقة .

ونشر “الطويل” مقاطع مصوّرة تُظهر اصطفاف مركبات الاسعاف أمام المدرسة.ولم يتسنَ لــ”وطن” التأكد من صحة الفيديوهات والمعلومات التي يوردها مغرّدون .

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية الخميس، عن رصدها إصابة جديدة بفيروس كورونا، تعود لطالب إماراتي في السابعة عشرة من عمره ولا يشكو من أي أعراض مشيرة إلى أنه يتلقى حاليا الرعاية الصحية اللازمة وأن حالته الصحية العامة مستقرة.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في الإمارات 28 إصابة.