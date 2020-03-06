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مستشار النمسا يتهم تركيا باستغلال اللاجئين للضغط على أوروبا

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا مستشار النمسا، سيباستيان كورتز، الدول الأوروبية إلى عدم الاستسلام أمام الضغط الذي تمارسه تركيا بواسطة اللاجئين، مؤكدا أن اليونان تتعرض لهجوم منظم من طرف أنقرة.
مستشار النمسا يتهم تركيا باستغلال اللاجئين للضغط على الاتحاد الأوروبياليونان: الشرطة التركية تدفع المهاجرين نحو الحدود بالغاز المسيل للدموع
وقال كورتز في حوار مع صحيفة “Funke”: “نشهد هجوما منظما على اليونان من طرف تركيا والرئيس التركي رجب طيب أردوغان… هذا هجوم مخطط له وله أهداف، تنظمه وتديره دولة (تركيا)، أوروبا لا يجب أن تستسلم لهذا الضغط”.
وأوضح أنه في حال دخل المهاجرون إلى أوروبا فإن أعدادهم ستزداد، مضيفا أنه “قريبا أعداد المهاجرين ستصبح بعد ذلك بالملايين، وهذا من شأنه أن يضعنا أمام ظروف كتلك التي شهدناها سنة 2015”.
وأشار مستشار النمسا إلى أن جزءا كبيرا من الذين وصلوا إلى الحدود اليونانية “هم ليسوا لاجئين فارين من مناطق سورية بسبب الحرب، ولكن أكثرهم لاجئون يعيشون منذ سنوات في تركيا، وتستخدمهم أنقرة للضغط على الاتحاد الأوروبي”.

وكالات

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