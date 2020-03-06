القضاء البريطاني يصدر قرارا صادما بخصوص قضية حاكم دبي والأميرة هيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر القضاء البريطاني، اليوم الخميس، قرارا قال فيه إن حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمر باختطاف اثنتين من بناته ونظم حملة تخويف ضد زوجته السابقة، الأميرة هيا بنت الحسين.

ونقلت وكالة “رويترز” عن القاضي البريطاني، أندريو ماكفارلين، قوله إنه يؤكد صحة “إدعاءات” أدلت بها الزوجة السابقة لحاكم دبي، وهي أخت العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أثناء نزاع قضائي بشأن حق الحضانة على طفليهما في المحكمة العليا في لندن.

ويؤكد قرار ماكفارلين “الادعاء” أن آل مكتوم دبر اختطاف ابنته شمسة (من إحدى زوجاته، الجزائرية حورية أحمد المعاش)، التي كانت حينئذ في 18 من عمرها، عام 2000 في شوارع كامبريج وسط إنجلترا، وأرسلها إلى دبي حيث لا تزال محتجزة.

كما دبر حاكم دبي، حسب القرار، “عملية القبض على ابنته الأخرى لطيفة، الشقيقة الصغرى لشمسة، من على متن قارب في مياه دولية قرب الهند على يد القوات المسلحة الهندية عام 2018 بهدف إعادتها إلى الإمارة”.

كما اعتبر ماكفارلين في قراره الصادر الخميس أن آل مكتوم نظم حملة تخويف ضد الأميرة هيا مما جعلها تخشى على حياتها.

وأشارت “رويترز” إلى أن الإعلان عن قرار القاضي البريطاني أصبح مسموحا بعد رفع القيود عن نشر فحواه وجرى إثر رفض المحكمة العليا البريطانية طلب الشيخ محمد تقديم سماح بالطعن على نشر الحكم.