القبض على 3 متهمين في إختفاء طالبات ببحري

التاريخ: 06-مارس-2020 فى : حوادث 5 مشاهدة تابعت مصادر، حادثة إختفاء ثلاث طالبات في مرحلة أولى ثانوي تتراوح أعمارهن ما بين الثالثة عشر والرابعة عشر والخامسة عشر وذلك بعد تدوين بلاغات بفقدان الطالبات. Advertisements وبتنشيط عمليات البحث عثر عليهن بمنطقة الحلفايا لتتولى الإجراءات شرطة حماية الأسرة والطفل بشرق النيل ليتم إلقاء القبض على ثلاثة متهمين وسائق ركشة قام بإيصالهن ووضع الركشة معروضات في البلاغ. وبحسب صحيفة الدار، تواصل شرطة حماية الأسرة والطفل في إجراءاتها لإكمال ملف البلاغ حيث يتم البحث عن متهم رابع أشارت عليه أصابع الاتهام حتى تكتمل كافة التحريات وتحويل المتهمين إلى المحكمة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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