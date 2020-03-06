أبو كشوة: الدكتوراه الفخرية لم يشغلني منحها وسحبها

التاريخ: 06-مارس-2020
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سخرت وزيرة التعليم العالي السابقة سمية أبو كشوة من قرار مجلس أساتذة جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا بسحب الدكتوراه الفخرية منها ضمن عدد من رموز النظام السابق.
أبو كشوة أكدت في “بيان” بحسب صحيفة آخر لحظة، إنها حصلت على درجة بالكلاريوس بمرتبة الشرف الأولى في جامعة الخرطوم ثم درجة الماجستير من جامعة (مكفيل) بكندا، وحصلت على الدكتوراه الأكاديمية بالأصالة من جامعة (أتاوا) بكندا.
وأضافت سمية: لم أطلب من مجلس الجامعة السابق منحي أي درجة لأنها لا تزيدني علماً أو مكانة، ولم أحضر منحها ولم يشغلني منحها كما لم يشغلني سحبها بواسطة المجلس، لأن ذلك لا ينقص من تأهيلي الأكاديمي والشكر للذي منح والشكر للذي سحب.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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