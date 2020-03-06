التاريخ: 06-مارس-2020
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بدا وزير المالية إبراهيم البدوي هادئاً أمام سيل الاتهامات التي وجهت إليه خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد بـ”سونا” أمس، لكن المطالبة بتقديم استقالته قد أثارت حفيظته ووصف من قالها بأنه يمارس عنفاً لفظياً وغير جدير بالديمقراطية.
وبحسب صحيفة آخر لحظة، نفى البدوي الحديث عن تمتعه بجنسية أجنبية.. أحد مساعديه نبهه للحديث عن موضوع في غفلة من المايكات التي أمامه، فرد عليه (طيب ما تقولها إنت ياخي أنا ما بقدر أقولها).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر البدوي في “غفلة من المايكات” لأحد مساعديه: (طيب ما تقولها إنت ياخي..) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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