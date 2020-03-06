البدوي في “غفلة من المايكات” لأحد مساعديه: (طيب ما تقولها إنت ياخي..)

بدا وزير المالية إبراهيم البدوي هادئاً أمام سيل الاتهامات التي وجهت إليه خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد بـ”سونا” أمس، لكن المطالبة بتقديم استقالته قد أثارت حفيظته ووصف من قالها بأنه يمارس عنفاً لفظياً وغير جدير بالديمقراطية.

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وبحسب صحيفة آخر لحظة، نفى البدوي الحديث عن تمتعه بجنسية أجنبية.. أحد مساعديه نبهه للحديث عن موضوع في غفلة من المايكات التي أمامه، فرد عليه (طيب ما تقولها إنت ياخي أنا ما بقدر أقولها).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)