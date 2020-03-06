التاريخ: 06-مارس-2020 فى : أخبار 42 مشاهدة طالب أصحاب المصلحة من دارفور ممثلاً فى قطاع النازحين بالعودة الكريمة إلى مناطقهم الأصلية بالإضافة إلى التعويضات ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب وعودة نظام الإقليم لدارفور و قضايا التنمية المتوازنة. Advertisements وأوضح عضو فريق الوساطة الجنوبية ضيو مطوك فى تصريح صحفي بحسب موقع صحيفة السوداني، ان الوفد عقد جلسه مع وفد الحكومة والجبهة الثورية واتفق على استيعاب النازحين في آليات تنفيذ الاتفاق النهائي بشأن قضاياهم، مضيفاً أنه سيتم تشكيل لجنة موحدة من وفدى الحكومة والجبهة الثورية للحوار مع ممثلي النازحين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتفاق بين الحكومة وأصحاب مصلحة من دارفور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.